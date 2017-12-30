MLB》提升打線勢在必行 紅襪仍想爭取馬查多

紅襪仍有興趣招募馬查多。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今年火力嚴重不足的紅襪正設法補強大砲，美媒報導紅襪仍有興趣與金鶯接洽，有機會透過交易迎來明星三壘手馬查多（Manny Machado），兩隊高階主管曾是工作夥伴的昔日交情也許有助談判進展。

金鶯月初將陣中明星馬查多放上談判桌，儘管多隊都展現濃厚興趣，但端出來的交易籌碼都未獲金鶯青睞，上週傳出金鶯打算撤回馬查多的交易打算，因為收到的提案都差強人意，隨後有美媒補充報導，許多曾與金鶯接洽的球隊回應，在明年731交易大限之前，馬查多可能都不會離隊。

《波士頓環球報》上週指出，紅襪與金鶯的洽談進展近乎停滯，而最有可能招募到馬查多的球隊是芝加哥小熊。美媒指出，紅襪上季團隊長打率全聯盟排名倒數第四、全壘打產量倒數第三，確實需要提升進攻火力，但要如何使用馬查多卻不得而知，紅襪三壘已有大物新秀德弗斯（Rafael Devers），游擊手為2屆銀棒獎得主柏格茲（Xander Bogaerts）。

大聯盟記者Jon Morosi今透露，紅襪至今仍有興趣透過交易迎來馬查多，儘管金鶯是否會願意與同區勁敵交易仍具爭議，但Jon Morosi也說，現任紅襪棒球事務總裁Dave Dombrowski與金鶯總管杜奎特（Dan Duquette）是多年舊識，30年前曾在國民隊前身的博覽會隊的一同共事。