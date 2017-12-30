NBA》中國巨人慘遭顏扣 外媒瘋傳哀悼片（影音）

2017/12/30 10:08

〔體育中心／綜合報導〕身高216公分的中國長人周琦今天在華盛頓客場面臨震撼教育！來自捷克的替補後衛史托倫斯基（Tomas Satoransky）無懼新一代長城防守，硬是正面顏扣得分，甚至還有網友為周琦製作哀悼影片，在外媒網站和推特上瘋傳。

火箭對巫師之戰，周琦在第二節剩下9分39秒時陣守籃下，史托倫斯基單刀切入，當著長人周琦前直接灌籃，巫師的隊友、主場球迷皆掀起高潮尖叫，還有人將這段影片配上磅礡配樂，紀念周琦的「震撼教育」。

相關影音：

史托倫斯基顏扣周琦：

史托倫斯基顏扣周琦。（美聯社）

史托倫斯基顏扣周琦。（取自Hoop District）

史托倫斯基顏扣周琦。（取自Hoop District）

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