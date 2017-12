NBA》中國巨人慘遭顏扣 外媒瘋傳哀悼片（影音）

〔體育中心/綜合報導〕身高216公分的中國長人周琦今天在華盛頓客場面臨震撼教育!來自捷克的替補後衛史托倫斯基(Tomas Satoransky)無懼新一代長城防守,硬是正面顏扣得分,甚至還有網友為周琦製作哀悼影片,在外媒網站和推特上瘋傳。

火箭對巫師之戰,周琦在第二節剩下9分39秒時陣守籃下,史托倫斯基單刀切入,當著長人周琦前直接灌籃,巫師的隊友、主場球迷皆掀起高潮尖叫,還有人將這段影片配上磅礡配樂,紀念周琦的「震撼教育」。

相關影音:

The NBA graveyard's newest member...

Please welcome: Zhou Qi

⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/ovNsAXxys9