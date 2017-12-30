NBA》單場3分球平隊史紀錄 巫師痛宰火箭賞5連敗

波特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天背靠背做客巫師的比賽，雖然當家球星保羅（Chris Paul）本場比賽回歸，不過整體命中率仍低迷，而巫師本場比賽單場投進18顆3分球追平隊史紀錄，終場以121：103痛宰火箭，賞給對手5連敗。

比賽上半場巫師波特（Otto Porter Jr.）延續前幾場火燙手感，在上半場就攻下14分，幫助巫師上半場打完取得11分領先。而進入第3節，巫師則有畢爾（Bradley Beal）挺身而出，單節攻下12分，幫助球隊始終保持雙位數左右的領先優勢。

到了關鍵第4節火箭近公突然熄火，讓巫師將領先分數拉開至20分，使火箭無力追趕早早將主力換下場休息，終場火箭以103：121遭巫師痛宰，苦吞5連敗。

火箭今天3分球命中率不佳，團隊命中率不到3成，包括亞里札（Trevor Ariza）9投1中拿下7分5籃板、R.安德森（Ryan Anderson）8投1中得9分另外抓下11籃板、哈登（James Harden）4投1中不過仍有20分4助攻進帳。

反觀巫師3分球命中率高達5成，全場投進18顆3分球追平隊史紀錄，其中波特（Otto Porter Jr.）個人就命中7顆攻下26分6籃板7助攻，畢爾3分球6投3中也有21分進帳，沃爾（John Wall）則拿下17分2籃板4助攻，另外貢獻5次抄截。

哈登。（今日美國）