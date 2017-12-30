青棒》下位百萬美元強投？ 15歲菜鳥飆神數據（影音）

李晨薰飆出148公里，有球探說台灣上一位高一投手能丟到148公里應該是曾仁和。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕平鎮高中在MAZDA台日青棒賽完成2連霸，15歲菜鳥李晨薰4天2場先發表現搶眼，不僅飆出令人驚艷的148公里速球，也讓棒子很黏的日本高校明星們頻繁揮空，進階投球數據非常漂亮。

李晨薰25日先發戰由甲子園6冠名校大阪桐蔭為主體的明星隊，先發6.2局投93球（69好球），被敲4安打，飆7K，無失分；28日再戰高校怪物清宮虎多朗領軍的千葉縣明星隊，先發8局投85球（63好球），被敲3安打，飆8K，掉1分，2戰防禦率0.61、每局被上壘率（WHIP）0.68。

李晨薰不僅球速快，變化球又非常準，能控到捕手要的位置，投出宰制性的內容，即便日本打者相當黏，李晨薰製造高達59%滾地球比率的同時，竟也製造24次揮棒落空，揮空率高達13.4%。

揮空率是分析投手宰制力的重要數據之一，在大聯盟，投手平均製造揮空率為9.5%，今年能製造13%揮空率的先發，有史崔斯柏格（Stephen Strasburg）、德葛隆（Jacob deGrom）和亞契（Chris Archer）等人，都是每九局三振次數超過10次的超強投。

李晨薰在台日青棒賽的表現讓球探頻頻點頭，還說台灣上一位高一能丟到148公里的，應該是簽約金高達162.5萬美元的曾仁和，下週他將持續征戰高中木棒聯賽，勢必將持續獲得廣大關注。

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