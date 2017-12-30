NBA》愛上每日小酌 詹皇：打出生命最佳籃球

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）上季總決賽第2戰輸球後，賽後隨口一句「我需要一點食物和美酒」，沒想到一語成讖，每日小酌已成為詹姆斯日常生活的一部分。

結束和國王一戰，騎士明天將出征鹽湖城，期間騎士前往盛產葡萄酒的納帕郡，詹姆斯也大談他對葡萄酒的熱愛。「我從30歲起開始有這種感覺，我學著品酒，想更了解它。每個人都在說納帕郡有多偉大，不僅是美國，還有來自義大利、法國等不同地域的人。」

詹皇說道，著手研究品嘗不同的葡萄酒，花了一段時間才付諸實踐，「第一次品酒，感覺不是恆久的味道，就像我女兒在我讓她嘗試一些酒前，她也說『喝起來像石頭』，哪怕之後我給她上等的酒，她還是說喝起來像石頭、很討厭，我完全能體會她說的。」

「然而最近幾年，我一直學習不同的東西，品嘗不同種類的葡萄、不同地區，還有紅色、白色、混合的等等，做出來的酒。能在生產葡萄酒的國家真好。」詹姆斯還指出，喝葡萄酒對心臟有益，「就恢復力量來說，我打出了一生中最棒的籃球，而且我每天都喝一些葡萄酒。」

雖然不見得有直接關聯，詹姆斯在生涯第15個球季打出絲毫未見老化的成績。他在洛杉磯的新房子附有一間酒窖。