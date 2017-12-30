NBA》德羅森25分領軍捕鷹 暴龍主場13勝1敗聯盟最佳

2017/12/30 12:10

德羅森獲全隊最高25分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕二連敗的暴龍今在主場重整旗鼓，全隊9人投進三分球，德羅森（DeMar DeRozan）獲全隊最高25分，搭配瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）13分11籃板雙十表現，一度領先對手多達22分，終場以111：98輕鬆擊敗爐主老鷹收下主場11連勝，本季主場13勝1敗全聯盟最佳。

暴龍前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）因與隊職員起衝突遭禁賽一場，此役對老鷹由C.J.邁爾斯（C.J. Miles）代班出賽，總教練凱西（Dwane Casey）賽後不願多談伊巴卡事件細節，僅說雙方互相道歉、狀況已經解決。

暴龍本季已有3次連敗，但尚未遭遇三連敗，前兩戰連輸小牛與雷霆後，此役對老鷹回神，首節尾聲逐漸拉開比分，隨後一路領先至比賽結束，第三節一度領先多達22分，全隊有9人至少投進一顆三分球，上月對金塊時也曾達成但輸球作收。

德羅森此役三分球出手4投2中，獲全隊最多25分並送出5助攻，在德羅森投進至少2顆三分球的比賽、暴龍戰績來到9勝2敗。瓦倫丘納斯今獲13分11籃板，羅利（Kyle Lowry）貢獻12分5籃板5助攻。

老鷹普林斯（Taurean Prince）今日外線6投5中，砍全場最多30分寫生涯新高，其中12分集中在第3節，搭配10籃板2阻攻表現，施洛德（Dennis Schroder）和貝利納里（Marco Belinelli）獲次高14分。此役不敵暴龍苦吞二連敗，本季客場累積3勝15敗與爵士並列聯盟最差。

老鷹普林斯攻下30分寫生涯新高。（USA TODAY Sports）

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