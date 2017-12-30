NBA》關鍵踩線漏判 公鹿字母哥決殺雷霆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今作客雷霆的比賽，在終場前4.7秒雙方平手時，公鹿靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）底線切入放進致勝球，雖從攝影機拍攝畫面顯示有踩線嫌疑，不過裁判並未響哨，終場公鹿以97：95險勝雷霆，中斷雷霆近期6連勝。

今日比賽雷霆當家球星P.喬治（Paul George）因傷缺陣，而公鹿一開場就開啟砍分模式，單節攻下38分，首節打完就以38：18取得20分領先。

雷霆一路苦苦追趕，而在關鍵第4節最後關鍵3分鐘時，比賽成為「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）個人秀，連續命中高難度3分球，外加切入暴扣，幫助雷霆追至3分差。此時雷霆使用犯規戰術，布雷德索（Eric Bledsoe）關鍵兩罰都沒進，讓魏斯布魯克在終場前5.7秒砍進追平3分球。

眼看比賽要進入延長賽，不過「字母哥」亞德托昆波在最後一波進攻，接獲隊友傳球後從底線切入，在魏斯布魯克防守下放進致勝球，然而從攝影機拍攝角度顯示，亞德托昆波這球似乎有踩線嫌疑，雷霆教練團也上前抗議，不過裁判未因此改判，終場公鹿以97：95險勝雷霆，中斷雷霆近期6連勝。

「魏少」魏斯布魯克攻下40分14籃板9助攻，無緣本季第12次大三元，安東尼（Carmelo Anthony）則有12分6籃板。

公鹿方面亞德托昆波繳出23分12籃板6助攻雙十成績，米德爾頓（Khris Middleton）也有20分6籃板8助攻進帳。

亞德托昆波在魏斯布魯克防守下放進決殺球。（美聯社）