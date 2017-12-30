NBA》字母哥踩線絕殺 喬治：沒走步或出界嗎？（影音）

2017/12/30 12:06

〔體育中心／綜合報導〕開出6連勝的雷霆，今天在自家主場對上公鹿卻慘遭烏龍絕殺，希臘怪物「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）最後4.7秒切入顏扣魏斯布魯克（Russell Westbrook）成為致勝關鍵，但踩線裁判卻無動於衷，因為傷勢休兵的喬治（Paul George）也在賽後貼文「沒有出界嗎？」

雷霆從開賽的落後一路苦追，決勝節靠著魏少三分彈拚到95：95平手，不料最後亞德托昆波灌籃，無緣延長賽，然而字母哥疑似踩線，裁判沒有吹，根據規則也沒辦法重播，不少球迷為雷霆抱屈，連喬治也難得發文諷刺「哇喔?!沒有走步或出界嗎？」質疑裁判吹判。

喬治發文。（取自推特）

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