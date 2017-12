NBA》字母哥踩線絕殺 喬治：沒走步或出界嗎？（影音）

〔體育中心/綜合報導〕開出6連勝的雷霆,今天在自家主場對上公鹿卻慘遭烏龍絕殺,希臘怪物「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)最後4.7秒切入顏扣魏斯布魯克(Russell Westbrook)成為致勝關鍵,但踩線裁判卻無動於衷,因為傷勢休兵的喬治(Paul George)也在賽後貼文「沒有出界嗎?」

NBA officiating is not exactly having a great season. Giannis just stepped out of bounds to score a game-winning basket in OKC. Basket counts, Thunder lose. pic.twitter.com/uzlBPZX0qg