LOL》澄清「嘴臭王」批評 JT LilV：場上溝通比較直接、沒有惡意

LilV（左）與FoFo以前在TPA一起當練習生時就是好朋友。（杰藝文創提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》J Team戰隊今年休賽季陣容大換血，加入LilV、Hana與Ysera，戰隊官網杰藝文創日前也釋出「小V」LilV短訪內容，被問到外界說他「很嘴」的印象，他自己回應表示，大家都想贏，比賽溝通講求效率，所以場上的溝通會比較直接一點，口氣或用詞不見得每次都能拿捏得這麼好，但其實都是沒有什麼惡意的。

「像上次資格賽打HKA的時候，我們輸了第一場，那時候隊友有點洩氣，覺得我們打不贏之類的，我那時候是隊長，一定要跳出來說幾句話激勵一下士氣。」LilV表示，關於很嘴的事，其實都是誤會，他並非真的在嘴隊友，「只是剛好某個段落被剪出來，觀眾看了可能沒辦法了解當時真正的狀況，所以會覺得我口氣很不好還是怎樣」。

談到與FoFo的交情，LilV也說，他們是好朋友，從很久以前就認識了，常常一起打RANK，後來也一起到TPA當練習生，當時就很期待能一起打比賽，但後來因緣際會沒繼續待在同一個隊伍，「現在機會終於來了，很期待之後跟他在場上的搭配，我們一定可以打進世界賽的」。

對於隊伍新賽季的期許，LilV說，希望自己有好的表現、持續進步，跟FoFo還有其他隊伍們一起拿冠軍，打進世界賽證明自己，「去年我季末的表現跟季初比起來沒有這麼的亮眼，所以有些人對我的實力存疑，所以我想打好，證明給當初曾經懷疑過我的人看」。