NBA》點點開花7人得分上雙 籃網澆熄熱火止連敗

籃網輕取熱火，終止連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期吞下三連敗的籃網，今天作客出戰熱火，J.哈里斯（Joe Harris）挺身而出砍下21分、全隊共7人得分上雙的好表現，最終以111：87輕取熱火，中止連敗。

第一節兩隊比分不相上下，籃網靠著J.哈里斯節末在三分線上出手命中，以24：20暫時領先。次節，籃網利用在禁區裡的優勢，單節狂抓16籃板，加上熱火命中率不佳，還發生6次失誤，讓籃網在上半場結束就取得20分的領先優勢。

易籃後，籃網攻勢依舊勇猛，本節也狂抓18籃板，還獲得11次罰球機會，在第三節全投籃隊命中率達到63.16％，遠遠勝過熱火的29.63%，J.艾倫（Jarrett Allen）單節就攻下8分。熱火在末節雖然終於如夢初醒砍下27分，可惜為時已晚，終場還是以87：111不敵籃網。

本場比賽中，J.哈里斯拿下21分7籃板表現最佳，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）也有18分8籃板2抄截，雷佛特（Caris LeVert）也有12分5籃板1抄截，還送出11次助攻，繳出雙十的好成績。

哈里斯。（美聯社）

熱火隊則由J.理查森（Josh Richardson）拿19分最高，「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）則砍下17分8籃板2抄截外帶1火鍋。