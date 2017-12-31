萌神歸位！今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

週末愉快，自由體育為您獻上精彩賽事！

NBA今天東西部雙雄騎士勇士都有賽事轉播，上一戰爆冷輸給國王的克城大軍能否捲土重來，順利發揮驚人的進攻火力，踢館一向以銅牆鐵壁著稱的鹽湖城呢？勇士當家球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）即將復出，兵強馬壯的灣區眾將能否順利宰熊，慶助主將歸來呢？球迷千萬別錯過。

SBL則有三場賽事，首場由富邦開場，將對上目前排名聯盟後段班的達欣，洋將布拉與賽勒兩大禁區猛獸的對決，勢必精采可期。接下來是裕隆與台啤之戰，兩隊在昨天都輸球，而誰能順利止敗呢？最後則為昨天贏球的金酒迎戰台銀，球風全面的台銀中鋒賈西亞能否繼續強勢發揮？請鎖定自由體育。

NBA

08：00 馬刺 VS. 活塞 緯來體育

08：30 騎士 VS. 爵士 愛爾達體育一台

10：30 灰熊 VS. 勇士 緯來體育 D-LIVE

SBL

14：00 勇士 VS. 達欣

16：00 裕隆 VS. 台啤

18：00 金酒 VS. 台銀

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

地點：高雄巨蛋

UBA

13：00 國體 VS. 文化

13：00 台藝 VS. 屏東大學

14：45 北市 VS. 義守

14：45 中科 VS. 健行

16：30 台體 VS. 世新

16：30 台師 VS. 高師

18：15 明道 VS. 輔大

18：15 中州 VS. 台科

轉播：FOX體育