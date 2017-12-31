NBA》字母哥絕殺踩線在先 聯盟將開會檢討重播規則

NBA officiating is not exactly having a great season. Giannis just stepped out of bounds to score a game-winning basket in OKC. Basket counts, Thunder lose. pic.twitter.com/uzlBPZX0qg — ClutchFans （@clutchfans） 2017年12月30日

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨對雷霆的絕殺灌籃引發爭議，聯盟今公佈裁判報告證實亞德托昆波踩到邊線應為出界違例，將於明年三月的會議商討相關比賽規定。

昨公鹿作客雷霆的比賽，雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍進關鍵三分球，在最後4.7秒追平比數，公鹿喊暫停、發邊線球組織最後一波進攻，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）接球後從底線切入籃下，與魏斯布魯克對決成功灌進致勝分，助公鹿以97：95氣走雷霆。

然而球場大螢幕播放重播影片，清楚拍到亞德托昆波切入時腳踩到底線，雷霆教練上場抗議，但裁判並未因此改判，這顆關鍵球隨即引發熱議，雷霆球星在推特上開炮質疑「這球沒走步或踩線嗎？」，裁判當時為何未使用重播輔助判決也成為關注焦點。

裁判長Derrick Stafford針對此事作出回應，解釋當時為何裁判沒有使用重播輔助判決，強調根據目前的聯盟規定，球賽當下需有裁判響哨，才能使用重播輔助判決，「那個play沒有裁判吹哨，所以我們沒辦法重播。」聯盟隨後公佈裁判報告，確認亞德托昆波當時的確有踩到底線，發言人Tim Frank表示會在明年三月的會議討論相關比賽規則，若有更動將從下季開始實施，但也可能不會做出改變。

魏斯布魯克防守字母哥。（資料照，美聯社）

亞德托昆波賽後表示，教練相信他、把球交給他執行最後一波進攻，自己只是盡力做到最好，把球帶往籃框試著完成任務。當時有沒有看到亞德托昆波踩線？成為最後一位防守者的魏斯布魯克說：「我沒看到，我只是試著想擋下他，但（輸球）結果你們都看到了，所以（有沒有踩線）也不重要了，他們完成灌籃、贏得比賽。」

因為這個爭議判決而輸球，雷霆球星安東尼（Carmelo Anthony）表示他們對此無能為力，只能忘掉它、往前走，準備下一場比賽，當時負責防守的休斯帝斯（Josh Huestis）回應，球員無法掌控吹判，他得更努力加強自己的防守，漏判會發生、並非球員能控制。

雷霆總教練唐納文（Billy Donovan）則說自己有不同觀點，認為爭議判決如何因應是聯盟的事，他比較在意的是球隊在第一節打得不好，有些東西還要再加強做得更好，「很明顯他踩線了，大家都知道這點，我沒能自己看重播、我當時試著爭取重播，但他們（因為規則）沒有辦法看重播，這就是聯盟要處理的了。」

雷霆因爭議球無緣延長賽。（資料照，美聯社）