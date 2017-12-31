NBA》詹皇33歲不老 3數據強壓籃球之神

詹姆斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯率領眾將踢館鹽湖城，今天是他滿33歲的生日，除了隊友們在賽前練習將他包圍、擊掌，詹皇在其他球隊的好友也在推特上祝他生日快樂，不少媒體更整理他至今的恐怖數據，比肩NBA傳奇的球星也絲毫不遜色。
迎接33歲，詹姆斯今年球季截至今日賽前，35場比賽轟下場均27.8分（聯盟第3）8.2籃板9.3助攻（聯盟第2），上場時間37.4分鐘更高居全聯盟前3名、也是前10多上場時間中唯一超過30歲的球員。雖然「高齡」33，目前詹皇的數據中，場均助攻和三分球皆是生涯新高，籃板、火鍋、罰球及三分球命中率則是生涯次多。
詹姆斯本季和生涯成績比較：
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本季（35場）
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生涯
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上場時間
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37.4
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38.9
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得分
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27.8
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27.2
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助攻
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9.3
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7.1
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籃板
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8.2
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7.3
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進球
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10.6
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9.8
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命中率
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0.560
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0.503
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三分球
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2.0
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1.4
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三分球命中率
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0.401
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0.344
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罰球命中率
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0.778
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0.741
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抄截
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1.5
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1.6
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火鍋
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1.0
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0.8
被譽為「當今第一人」，詹姆斯相比籃球之神喬丹（Michael Jordan）的成績也不遜色，當年喬丹場均29.6分5.9籃板4.3助攻，而結算至33歲為止，兩人成績幾乎不相上下，詹姆斯甚至在年度MVP、闖進總冠軍賽、入選明星賽等次數上超越喬丹。
喬丹和詹姆斯數據比較。（取自ESPN）