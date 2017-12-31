NBA》詹皇33歲不老 3數據強壓籃球之神

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯率領眾將踢館鹽湖城，今天是他滿33歲的生日，除了隊友們在賽前練習將他包圍、擊掌，詹皇在其他球隊的好友也在推特上祝他生日快樂，不少媒體更整理他至今的恐怖數據，比肩NBA傳奇的球星也絲毫不遜色。

迎接33歲，詹姆斯今年球季截至今日賽前，35場比賽轟下場均27.8分（聯盟第3）8.2籃板9.3助攻（聯盟第2），上場時間37.4分鐘更高居全聯盟前3名、也是前10多上場時間中唯一超過30歲的球員。雖然「高齡」33，目前詹皇的數據中，場均助攻和三分球皆是生涯新高，籃板、火鍋、罰球及三分球命中率則是生涯次多。

詹姆斯本季和生涯成績比較：

本季（35場） 生涯 上場時間 37.4 38.9 得分 27.8 27.2 助攻 9.3 7.1 籃板 8.2 7.3 進球 10.6 9.8 命中率 0.560 0.503 三分球 2.0 1.4 三分球命中率 0.401 0.344 罰球命中率 0.778 0.741 抄截 1.5 1.6 火鍋 1.0 0.8

被譽為「當今第一人」，詹姆斯相比籃球之神喬丹（Michael Jordan）的成績也不遜色，當年喬丹場均29.6分5.9籃板4.3助攻，而結算至33歲為止，兩人成績幾乎不相上下，詹姆斯甚至在年度MVP、闖進總冠軍賽、入選明星賽等次數上超越喬丹。

喬丹和詹姆斯數據比較。（取自ESPN）