〔體育中心/綜合報導〕勇士今天將迎來一哥柯瑞(Stephen Curry)復出,他自12月6日起就因腳踝不適休兵,至今已連續缺席11場比賽,雖然柯瑞不在這段期間勇士仍拿打出9勝2敗戰績,但今天以百分百狀態復出的柯瑞,勢必讓衛冕軍如虎添翼,一掃昨日慘敗黃蜂的陰霾。

而柯瑞的健康也獲得勇士球員發展教練Bruce Fraser的證實,他日前受訪時指出,柯瑞在最近的一次投籃練習中恢復水準,100次的三分球試投命中94顆,雖然這不是他個人的最高紀錄(100中96),但足以證明柯瑞的身手找回不少,今天將以完全康復的姿態,在主場迎戰灰熊。

29歲的柯瑞本季只出賽23場,平均上場時間32.6分鐘是他最近6年來新低,場均26.3分、6.6次助攻,其中3成81的三分球命中率是生涯最差表現。

