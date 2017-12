戈貝爾。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕猶他爵士明星中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)在本月對上塞爾提克一役中弄到左膝的舊傷,今天重新評估後,因左膝後交叉韌帶扭傷,這位法國巨塔恐怕還得缺席至少兩週。

戈貝爾在12月15號對上塞爾提克的比賽中,才開賽一分多鐘,在爭搶進攻籃板時就被隊友菲佛斯(Derrick Favors)給壓到左膝,造成左膝後十字韌帶(PCL)受傷,他也缺席了自12月16日以後的所有比賽。

戈貝爾在經過X光、MRI檢查後,雖然傷勢不算太嚴重,不過球隊仍不敢輕忽。

而今天鹽湖城記者Andy Larsen在推特上指出,戈貝爾在重新接受評估後,確定因左膝後交叉韌帶扭傷恐怕得繼續缺席至少兩週。

