NBA》進攻當機得分創新低 馬刺全場落後不敵活塞

活塞一路領先主場拔刺。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕傷兵滿營的活塞今在主場迎戰馬刺，門神卓蒙德（Andre Drummond）斬獲14分21籃板，布拉克（Reggie Bullock）22分、肯納德（Luke Kennard）20分皆創生涯新高，外線失靈的馬刺首節、全場得分慘寫本季新低，全場一路落後以79：93不敵活塞。

活塞R.傑克森（Reggie Jackson）右踝扭傷、A.布萊德利（Avery Bradley）右側鼠蹊部痠痛、S.強森（Stanley Johnson）右腿拉傷皆高掛免戰牌，人手短缺的活塞卻在開賽後火力全開，首節打完以24：13取得雙位數領先。

第二節馬刺回敬16：4反攻，半場結束追到剩3分落後，活塞先發布拉克挺身而出飆分，板凳出發的菜鳥肯納德也在外線頻頻開火，幫助活塞仍保有領先優勢，三節打完以63：57暫時領先。第四節開打後活塞勢如破竹，攻勢不斷迅速拉開比分，終場就以93：79拿下勝利。

卓蒙德豪取14分21籃板。（USA TODAY Sports）

馬刺此役手感冰冷，團隊命中率僅36.9％，外線命中率是慘烈的19.2％，首節21投5中、其中外線9投2中，活塞卓蒙德首節就抓下10個籃板，全場21籃板有17次來自防守籃板，生涯第39次單場抓下超過20個籃板。馬刺首節13分、全場79分皆寫下本季新低。

馬刺雷納德（Kawhi Leonard）18分全隊最多、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）15分居次另有11籃板2阻攻。活塞布拉克本季第12次先發砍進4顆三分球，攻下全場最高22分，板凳出發的菜鳥肯納德表現精彩也轟進4記外線拿到20分，兩人得分皆締造生涯單場新高。

布拉克本季第12次先發，攻下全場最高22分。（法新社）

菜鳥肯納德轟4顆外線獲生涯新高20分。（USA TODAY Sports）