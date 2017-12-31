NBA》T.強森怒砍31分 熱火末節逆轉擊敗魔術

T.強森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日熱火做客魔術的比賽，靠著T.強森（Tyler Johnson）攻下全隊最高31分帶領下，終場熱火以117：111逆轉擊敗魔術，賞給魔術近11場的第10敗。

魔術今天開場富尼耶（Evan Fournier）手感火燙，首節就拿下11分，讓魔術第一節打完取得11分領先。次節比賽魔術當家得分王A.戈登（Aaron Gordon）跳出來砍分，上半場8投7中，3分球4投3中，半場就攻下20分3籃板，幫助魔術上半場打完以66：50領先。

不過下半場魔術開始熄火，僅靠A.戈登一人獨撐大樑。熱火則在第4節關鍵時刻靠著T.強森及卓吉奇（Goran Dragic），靠著2顆3分球及切入連拿10分逆轉比數，A.戈登在最後2次外線出手都沒能把握，讓熱火以117：111逆轉擊敗魔術。

熱火方面，T.強森本場比賽拿下全隊最高31分4籃板3助攻，卓吉奇攻下25分4籃板8助攻2抄截，歐利尼克（Kelly Olynyk）也有17分6籃板3助攻進帳。

魔術A.戈登拿下全場最高39分7籃板2火鍋，富尼耶貢獻23分6籃板3助攻，中鋒畢勇伯（Bismack Biyombo）則繳出10分10籃板雙十成績。

A.戈登。（美聯社）