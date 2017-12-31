NBA》火箭五連敗低潮求解 哈登：做好防守基本功

哈登認為回歸基本、做好防守才能解決問題。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭下一戰將於主場再度對上湖人，雙方目前都處五連敗低潮，受訪時不約而同都表示得加強防守，火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）直言球隊在防守上未能有效施壓、必須有所改善。

「我們的防守未能造成對手足夠壓力，我們得回歸基本做起，用我們所知道的方式打球，事情就能有所長進。」哈登說，火箭全隊進攻火力高居聯盟之冠，但防守效率值卻是聯盟倒數第8，月中在主場不敵湖人後一路狂輸，期間還被塞爾提克演出26分離奇逆轉勝，目前正值五連敗低潮。總教練丹東尼（Mike D'Antoni）表示保羅（Chris Paul）已傷癒歸隊，卡培拉（Clint Capela）也將在下一戰回歸，看好狀況能有所改善。

上回作客休士頓中斷火箭14連勝的湖人，隨後再也不曾贏過球，昨取消練球改開團隊會議後，仍以106：121慘輸快艇苦吞五連敗，B.羅培茲（Brook Lopez）和波爾（Lonzo Ball）因傷缺陣是一大麻煩，總教練華頓（Luke Walton）表示已換過不同陣容嘗試解決問題，首要之務是找回自信、優先做好防守。前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）直言球隊最近防守不佳、屢遭對手痛宰，第一時間未能有效因應。