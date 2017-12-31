NBA》超級新秀米契爾當英雄 詹皇苦吞爵士主場7連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日過33歲生日的「詹皇」詹姆斯（Lebron James）率隊作客爵士，不過沒能達成贏球的生日願望。爵士靠著超級新秀米契爾（Donovan Mitchell）在終場前35秒，從外線切入晃過3名防守球員放進致勝球，帶領爵士以104：101氣走騎士，詹姆斯也吞下個人在爵士主場的7連敗。

詹姆斯前次在爵士主場贏球，已經是2011年還在熱火的時候，隨後吞下6連敗，詹姆斯昨天接受採訪曾表示：「我好想在這裡贏球，在這打球感覺很糟。」此役一開始詹姆斯就有展現強大進攻慾望，在上半場就攻得20分，帶領騎士半場打完以53：48領先。

然而下半場一開始，騎士連續6波進攻都沒能投進，讓爵士靠著米契爾的3分球逆轉，辦節只得3分的騎士反被拉開比數。進入關鍵第4節時，騎士靠著J.格林（Jeff Green）的3分球及詹姆斯連續切入得分，幫助騎士在終場前35秒，將比數追進至1分差。

爵士超級新秀米契爾此時挺身而出，一個人帶球從外線切入，晃過3名防守球員放進致勝球，隨後詹姆斯拿球切入時放槍，讓騎士無力在終場前追平比數，詹姆斯也吞下個人在爵士主場的7連敗。

爵士米契爾此役攻下29分4籃板6助攻3抄截1火鍋，另外魯比歐（Ricky Rubio）貢獻準大三元16分10籃板8助攻，塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）繳出10分12籃板雙十成績。

騎士方面詹姆斯拿下29分8籃板6助攻2抄截，洛夫（Kevin Love）繳出20分10籃板雙十成績，板凳暴徒J.格林則有22分5籃板進帳。

爵士超級新秀米契爾。（美聯社）

壽星詹皇仍無法在爵士主場贏球。（美聯社）