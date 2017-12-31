NBA》隻手遮天！柯神三分紀錄夜率勇士打爆灰熊

帶著10顆三分球掀起浪花，柯瑞復出攻下38分助勇士贏球。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨天主場對黃蜂失利的痛，勇士柯瑞（Stephen Curry）歸隊一併討回來，即使防守大鎖格林（Draymond Green）被驅逐出場，柯神上場14分鐘豪取21分，早早率領金州地主甩開灰熊，全場攻下38分強勢復出，助勇士141：128制伏灰熊封關。

首節灰熊、勇士合拿78分，和11月3日騎士與巫師並列本季「開節得分秀」。次節格林因和裁判爭執，苦吞2次技術犯規並被趕出場，提前結束2017年，但不影響勇士攻勢，上半場78：67遙遙領先，也是勇士單月第2次於上半場豪取78分；第三節勇士乘勝追擊突破百分大關，決勝節一度擴大到20分差，垃圾時間勝負毫無懸念，為今年度最後一場比賽畫下句點。

柯瑞歸隊飆分，勇士球迷興奮不已。（USA TODAY）

柯瑞本季從未曾在上半場取得多達21分，今天他只用了14分鐘就達成，第三節再飆到35分，亦是本季唯一一人出賽不到25分鐘卻有35分進帳的球員，末節他再度上場，投進全場瘋狂、本季聯盟單場新高的第10顆三分球，成為近23年來第2位上場時間不及27分鐘得到38分的球員。此外，柯瑞17投13中、命中率突破7成，生涯第16次單場投進至少9顆三分球，是過去35季以來第一人，投進10顆則是生涯第9次。

除了柯瑞用驚人數據回歸，「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）拿下全隊第2多的21分，貢獻5顆三分球，杜蘭特20分9助攻居第3。灰熊以中鋒M.加索（Marc Gasol）27分最高，T.艾文斯（Tyreke Evans）22分次之，另有3人得分上雙。

加索。（USA TODAY）