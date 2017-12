〔體育中心/綜合報導〕爵士今在主場擊敗騎士,賞給壽星詹姆斯(LeBron James)生日出賽9年來首敗,其中爵士菜鳥米契爾(Donovan Mitchell)猛砍29分,與詹皇並列全場最高分,一次切入更向傳奇球星魏德(Dwyane Wade)致敬,引發美國網友熱議。

第一節剩4分鐘時,米契爾持球單打魏德,這時米契爾使出魏德的招牌過人動作輕鬆上籃,許多網友看到影片後大讚「這根本就是年輕10歲的魏德」、「在魏德面前用魏德的方式過人」、「這小子有前途」、「明年新人王」。

米契爾今年21歲與魏德進聯盟時相當,兩人無論身高、身材皆相仿,本賽季米契爾出賽34場繳出平均17.9分、3.4助攻的成績,還較魏德菜鳥球季的16.25分優異,被看好將與七六人狀元西蒙斯(Ben Simmons)競爭年度新人王寶座。

Donovan Mitchell is getting buckets early on for the @utahjazz!#TakeNote #NBARooks pic.twitter.com/BhmaDvNgLI