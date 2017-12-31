NBA》「一眉道人」三分絕殺未果 尼克踢館險勝鵜鶘（影音）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日主場迎戰尼克，戰績相近的兩隊，今天在場上也是打得難分難解，終場前鵜鶘僅剩兩分落後，可惜「一眉道人」Ａ.戴維斯（Anthony Davis）在三分線上絕未果，最終鵜鶘以103：105不敵尼克。

Ａ.戴維斯在三分線上絕殺未果，讓尼克帶走勝利。（今日美國）

首節剛開始，兩隊命中率都偏低，前2分鐘都沒能得分，隨後尼克C.李伊（Courtney Lee）拿下2分才打破兩隊的0分僵局，接下來兩隊還是旗鼓相當，不過尼克在節末時打出一波9：2的攻勢，第一節結束時要到領先。

次節，M.畢斯利（Michael Beasley）一口氣連拿7分，一度讓兩隊比分差來到13分，不過鵜鶘靠著在禁區的優勢，在上半場結束以45：56落後。

易籃後，鵜鶘吹起反攻的號角，朗度（Rajon Rondo）攜手A.戴維斯和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）兩座雙塔，在第三節飆出33分，捍衛主場。

關鍵決勝節，鵜鶘繼續輪番猛攻，終場前3分鐘反以97：91超前6分，不過尼克「波神」卻在此時挺身而出，一人獨拿7分，展現領袖風範，最後9.1秒，J.傑克（Jarrett Jack）兩罰全中，讓尼克再度超前比數。終場前，落後兩分，進攻時間還剩最後9秒，Ａ.戴維斯在三分外線找到出手的機會卻沒能投進，鵜鶘最後就以103：105吞下敗仗。

波辛傑斯末節展現領袖風範。（今日美國）

傑克罰進超關鍵的兩罰。（美聯社）

此役，尼克「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）砍下30分7籃板2抄截和2火鍋，J.傑克挹注15分7助攻，畢斯利也有15分5籃板進帳。鵜鶘則由A.戴維斯砍下全場最高31分，卡森斯也拿下29分19籃板。