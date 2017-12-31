澳職》伯斯熱火單場狂得32分 比大聯盟、中職還威

伯斯熱火狂灌32分改寫澳職聯盟紀錄。（圖片取自澳職官方推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕伯斯熱火今天以32：10痛宰坎培拉騎兵，刷新澳職單場得分新紀錄。伯斯熱火單場紀錄超越大聯盟的30分、中職的24分，追平日本職棒單場得分紀錄。

伯斯熱火此戰狂敲24安、獲得13次保送，加上對手失誤6次，終場以22之差大勝坎培拉騎兵。澳職過去最高得分，是阿德萊德鯊魚在2014年10月31日所創下的23分，伯斯熱火今天狂得32分，一舉改寫聯盟紀錄。

過去在大聯盟歷史上，遊騎兵在2007年8月23日，單場敲6轟、共揮出29支安打，終場以30：3痛宰金鶯隊，至今仍是大聯盟百年來單場得分最高紀錄；有趣的是，兩隊接著又打雙重賽第二戰，遊騎兵以9：7獲勝，單日雙重賽得到39分再創紀錄，原紀錄是1937年底特律老虎隊所寫下的36分。

而中華職棒單場得分最多是24分，Lamigo桃猿在今年7月14日的比賽中，以24比4擊敗富邦悍將；而在2012年8月10日，桃猿隊也曾以24比5大勝富邦悍將前身興農牛。

日本職棒過去單場最多分發生在1940年4月6日，當時阪急軍（歐力士前身）是以32：2大勝南海軍（軟銀前身），兩隊30分之差也是日職歷史最大分差，這場對南海隊可說是「屈辱的大敗」。

遊騎兵曾單場攻下30分，仍為大聯盟單場得分最高紀錄。（資料照，美聯社）

遊騎兵曾單場攻下30分，仍為大聯盟單場得分最高紀錄。（資料照，美聯社）

桃猿今年7月14日對悍將的比賽曾單場得24分。圖為猿隊陳俊秀當天敲出雙響砲。（記者廖耀東攝）