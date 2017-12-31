澳職》守備不含糊 林智勝、陳冠任大秀美技（影音）

How about this defence from @BrisbaneBandits stud Ake at third?! #ABLBiteBandits pic.twitter.com/jnqILKLIHm — ABL （@ABL） 2017年12月31日

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒阿德萊德鯊魚隊今天對上布里斯本俠盜隊，台將陳冠任、「大師兄」林智勝不但都有敲安，還上演守備美技，讓現場主播大力稱讚。

隸屬鯊魚隊的陳冠任，首局就來個滑接美技，把可能形成安打的飛球沒收。陳冠任在打擊上也有貢獻，4打數2安打，三振、保送各1次，打擊率為0.375。

而俠盜隊的林智勝，他在第6局來個飛撲接球，接到可能形成車布邊安打的球，接著起身快傳一壘刺殺打者，幫助同為隊友的投手陳鴻文守住失分危機。林智勝此戰4打數2安打，打擊率為0.293。

How about this grab from @CPBL legend Chen Kuan-Jen! #ABLBiteBandits pic.twitter.com/up831s9kJT — ABL （@ABL） 2017年12月31日

林智勝。（資料照，取自澳職網站）

林智勝（右）作勢親吻陳冠任，兩人在澳聯同日開砲。 （取自澳洲職棒台灣粉絲團）