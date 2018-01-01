MLB》田中將大挑戰日本傳奇紀錄 還有機會嗎？

田中將大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今年將迎接旅美生涯第5年，目標仍放眼「世界一」的他，去年季末決定不跳脫合約，紐約再戰3年，若他今年再度成為開幕戰投手，將改寫日本紀錄。

大聯盟新球季將在3月29日開打，洋基先作客藍鳥，4月2日再回到主場迎戰光芒。自2015年起連續3年擔任主場開幕戰投手的田中將大，在去年「追平」野茂英雄2000（老虎）、2003、2004（道奇）三次主投開幕戰，也是唯一一人承擔這項大任的日本投手，本季若洋基再決定使用他，田中還將改寫紀錄。

然而田中在開幕戰從未贏過球，2015年首次亮相，先發4局掉5分（4責失），2016年5局失2分，去年對光芒更只投2.2局慘丟7分，當時還追平個人生涯單場最多責失分，而洋基也連著6年開幕戰輸球。

田中將大上季開低走高，雖然被打35支全壘打、失100分（責失94）、敗投12場與4.74防禦率都是旅美4季最差，不過他在季後賽表現打臉先前看衰他的紐約媒體，三戰先發共投20局只失2分，每場各僅投出1次保送，防禦率0.90。早早決定不跳脫合約的他，既榮幸4年為洋基球團、球迷效力，也發下宏願「我認為我們已在稱霸世界大賽的路上，我想成為一份子」。

今年洋基在季後除了換來重砲史坦頓，亦積極尋覓投手戰力，不料爭取大谷失敗，洋基也轉投交易，並對同樣來自日本的達比修有表達濃厚興趣。