中職》林智勝36歲生日快樂！4大紀錄2018有望達成？

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕全新的2018年今天開始，「大師兄」林智勝也度過36歲生日，去年創下多項紀錄，新球季也有不少里程碑等著他完成，然而爆發「五虎將」事件，遭到冷凍的大師兄還能不能續寫中職的故事，留下耐人尋味的問號。

林智勝去年代表台灣打經典賽，球季開始後，在開幕戰對富邦轟出平紀錄的第3支全壘打，6月10日從對手富邦悍將新生代投手陳明軒敲出生涯250轟，史上第二人達成，生涯千打點則在下半季，苦主還是陳明軒。

2年前的此時，林智勝被本報爆料和中信兄弟簽約，帶著中職史上首位「333」歷史紀錄，幫助Lamigo桃猿隊奪冠以及年度MVP，風光改披黃衫，期間也率球隊闖進台灣大賽。今年可望挑戰1500安（挑戰史上第5位達成）、900得分、生涯1300場出賽（史上第10位、現役第3位），甚至是個人生涯第5冠。

只是日前中信兄弟舉行球迷會，南港旗艦店卻不見林智勝商品，據傳林智勝雖剩下最後一年合約待走，但並不在球隊2月底赴美春訓名單中，還有可能整季待在二軍，能不能再寫里程碑，仍是個謎。

林智勝目前人在澳洲職棒進行培訓，效力布里斯本俠盜隊，22場比賽82打數擊出4轟18打點，8次保送，打擊率2成93。