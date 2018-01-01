NBA》板凳暴徒豪奪40分 快艇氣走黃蜂取3連勝

L.威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今主場迎戰黃蜂，靠著板凳暴徒L.威廉斯（Lou Williams）狂拿40分，帶領快艇以106：98氣走黃蜂，拿下近期3連勝。

今天L.威廉斯在首節替補上場後，接連投進命中4顆3分球單節攻下16分，幫助快艇取得領先，不過進入第2節快艇熄火，單節僅拿13分，讓黃蜂在沃克（Kemba Walker）帶領下打出一波9：0攻勢逆轉，半場打完黃蜂以52：42領先。

進入下半場換成黃蜂熄火，單節同樣僅拿13分，反觀快艇靠著雙塔葛瑞芬（Blake Griffin）與D.喬丹（DeAndre Jordan）頻頻在禁區取分，帶領快艇要回領先優勢。末節黃蜂靠著沃克、蘭柏（Jeremy Lamb）連續命中3分球試圖追近，不過隨後L.威廉斯接管比賽，連得7分幫快艇穩住領先優勢，終場以106：98氣走黃蜂，取得3連勝。

L.威廉斯板凳出發攻下40分2籃板8助攻，也是本季首位替補拿下40分以上的球員。葛瑞芬今天也有25分7籃板6助攻1抄截2火鍋進帳。

黃蜂方面沃克全場21投11中拿下30分，蘭柏貢獻12分5籃板5助攻3抄截，豪爾德（Dwight Howard）今日手感不佳，全場9投1中，拿下4分10籃板。

沃克。（美聯社）