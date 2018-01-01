萬人元旦健走！紀政、柯文哲領頭 熊讚超搶鏡（影音）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年第一天台北圓山花博廣場湧進上萬人參與元旦健走活動，台北市長柯文哲、前立法院長王金平、「飛躍羚羊」紀政一同帶領民眾「開走」，期待以最朝氣蓬勃的方式迎接一年之初。

台北市長柯文哲（右四）元旦一早參加元旦健走活動，並與立法委員王金平（右五）、紀政（左四）等一同主持健走齊步走活動。（記者劉信德攝）



「元旦健走」活動由希望基金會推動，自2004年開始舉行，每年都吸引不少熱愛運動的民眾加入，紀政表示，今年預計有上萬人加入，其中有不少連續多年參加的「熟面孔」，期待大家都能把運動當作生活的一部分，持之以恆。

已經73歲的紀政今不畏寒風，著短袖上衣及羽絨背心出席活動，獲得熱烈歡迎，不少粉絲包圍搶著合照，她認為健康才是人生中最可貴的事物，而每個人都會變老，這是人生必經過程，「但要維持健康老得不癱、老得不悶、老得不笨。」

台北市長柯文哲元旦一早參加元旦健走活動，與熊讚一同做暖身操。（記者劉信德攝）



此外，行程滿檔的柯文哲昨晚結束跨年晚會後，今日一早先前往總統府參與元旦升旗，接著「趕場」至花博廣場與民眾一同健走，他也希望台灣的運動熱潮，在世大運後仍能延續下去。

世大運吉祥物熊讚今也精神奕奕的出現在健走活動現場，開心與市長及民眾同樂，柯文哲還不忘開玩笑稱，熊讚的「內胎」可能是不同人，才有體力應付一連串的活動。

台北市長柯文哲元旦一早參加元旦健走活動，與熊讚一同做暖身操。（記者劉信德攝）



台北市長柯文哲（右四）元旦一早參加元旦健走活動，並與立法委員王金平（右五）、紀政（左四）等一同主持健走齊步走活動。（記者劉信德攝）

