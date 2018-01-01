中職》10大夯片迎新年 清板凳、離奇失誤都上榜（影音）

〔體育中心／綜合報導〕1月1日展開全新的一年，本月14日起，中職四隊也將接連投入春訓。抱著對新球季的期許，《自由體育》也整理、回顧去年中職整季發生的熱門大小事，其中以國中妹冬季聯盟NG開球名列第一，另有4次爭議事件、2離奇失誤，還有2件登上大聯盟官網的奇妙攻防。

別於2016年有義大首冠也是最後一冠、陳金鋒退役等「大事」，上季桃猿、兄弟冠軍賽比賽內容並未排在中職官方影片前10名內，反而是例行賽較搶鏡。截至昨（12/31）為止，中職年度排名前10的影片中，每一支都曾是當日或該期間的熱門新聞。

10. 富邦悍將一個PLAY，3次失誤

2017年4月18日富邦悍將對Lamigo桃猿，5局下1個Play發生3次失誤，當時富邦隊內正陷入「茶壺風暴」，因此有網友妙回「怎麼不給中外野手（林哲瑄）一個表情特寫呢？」

9. 江忠城暴投沒補位

8月10日，中信兄弟投手江忠城9上2出局滿壘大暴投卻沒有及時補位，遭富邦逆轉，總教練史耐德當下也忍不住在休息室比出手勢，不解為何沒人補位本壘。

8. 洪宸宇觸身球，獅、兄弟爆衝突

5月20日，獅、兄弟全場近身球、觸身球不斷，兩隊清空板凳對峙。巧的是，8月3日兩隊碰頭，又是洪宸宇投出觸身球爆發兩隊衝突，該場比賽兄弟遭5次觸身球，平聯盟單場紀錄。

7. 陽冠威搞笑失誤登上美媒

5月6日富邦一壘手陽冠威在一次守備機會，以為自己接到球，還示意投手不用補位、自踩壘包，投手增菘瑋衝過來為時已晚，陽冠威才發現自己糗大了，烏龍攻防戰還登上美國運動網站SB Nation。

6. 上杉昇開唱

Lamigo年度重點主題日「YOKOSO桃園」找來《灌籃高手》片尾曲主唱上杉昇賽後開唱，當天17112名觀眾近場，雙破桃猿和中職本季票房新高。

5. 劉時豪超帥甩棒登上大聯盟《Cut 4》

Lamigo桃猿「小叮噹」劉時豪4月2日神來一棒的逆轉3分砲，由於甩棒太吸睛，還登上大聯盟「Cut 4」。

4. 陳育軒近身球惹怒周思齊

和第8名同場比賽，獅隊投手陳育軒對周思齊連投3個近身球，惹怒周思齊摔球棒大喊「你故意的哦？」兩隊球員立刻從休息室衝進場內對峙。

3. 鄭凱文不滿好球帶被趕出場

中信兄弟投手鄭凱文因不滿好球帶，場上和主審槓上，總教練史耐德抗議，雙雙被趕出場。

2. 「偷暗號」風波，獅猿清板凳

統一獅前洋投狄馬克在比賽認為Lamigo桃猿跑者陽耀勳偷暗號，從言語交鋒演變成兩隊兩度清空板凳，狄馬克也因為挑釁對手遭驅逐出場，當時「偷暗號」疑雲一度成為台灣棒球討論焦點。

1. 國中妹冬盟烏龍開球

眾所矚目的第一名，就是在11月底爆笑往二壘開球的國中妹！雖然影片出爐時間最短，卻是2017年度點閱率最多的影片，更是中職使用官方YouTube帳號以來，排名第5的熱門影片。