柯瑞後最強射手 19歲菜鳥狂飆「Logo Shot」震撼美國籃壇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞（Steph Curry）的三分神射，成功帶起NBA的小球旋風，這股浪潮最近也吹進NCAA，其中又以奧克拉荷馬大學的新生楊恩（Trae Young）最讓美國球迷瘋狂，多家美媒近期更以柯瑞接班人來形容這名超級新秀。

楊恩昨天首次在NCAA的第一級賽區-12大聯盟登場，面對德州基督大學技驚四座，全場砍下39分外帶14次助攻，頻頻展現不亞於柯瑞的長程砲火，飆進特大號三分球，率領奧克拉荷馬大學以90：89險勝對手。

這場比賽讓楊恩受到許多美國球迷的關注，多家媒體更用柯瑞2.0來形容這名19歲菜鳥，《SB Nation》整理出楊恩昨日的比賽影片，可看見他在三分線外一大步頻頻飆進，令德州基督大學防不勝防。

除此之外，楊恩還能利用隊友擋拆之後迅速切入籃下得分，進攻手段算是相當多元，在昨日的比賽中，他還大秀一記「Logo Shot」讓客場球迷看得瞠目結舌，美國媒體《The Big Lead》指出，楊恩是繼柯瑞之後，NCAA的最佳後衛。

本季楊恩已出賽12場，上場32分鐘可攻下29.6分、10.7助攻，三分球命中率高達41.3％，在NBA吹起柯瑞風潮的世代，勢必受到NBA30隊的關注，頗有希望成為今年的NBA選秀狀元。

楊恩（持球者）（USA TODAY Sports）