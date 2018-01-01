NBA》先發5人合力破百 七六人客場擊敗太陽

薩里奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今做客太陽的比賽，先發5人合力貢獻102分，幾乎快要是太陽全場比分，其中薩里奇（Dario Saric）貢獻全隊最高27分，帶領七六人以123：110擊敗太陽，近4戰取得3勝。

今日比賽開場，雙方上演飆分大戰，首節雙方都拿30分以上，次節薩里奇連續命中2顆3分球拿下8分，幫助太陽在上半場打完取得63：49領先。

進入下半場太陽一哥布克（Devin Booker）挺身而出，單節獨拿14分，幫助太陽在第3節攻下40分，比分追近至落後3分，第4節末段超級新人西蒙斯（Ben Simmons）跳出來連投帶罰拿下7分，幫助七六人守住領先，終場七六人以123：110擊敗太陽。

七六人先發5人力貢獻102分，其中薩里奇（Dario Saric）得全隊最高27分，西蒙斯拿下21分9籃板6助攻，恩比德（Joel Embiid）22分9籃板，瑞迪克（J.J. Redick）攻下22分，卡文頓（Robert Covington）也有10分5籃板進帳。

太陽一哥布克拿下全場最高32分5籃板6助攻，華倫（TJ Warren）攻下28分3籃板，T.錢德勒（Tyson Chandler）繳出10分11籃板雙十成績。

西蒙斯。（美聯社）