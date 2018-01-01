日職》巨人新口號「奮輝」 核彈頭陽岱鋼可能變動棒次

巨人監督高橋由伸（左）、陽岱鋼（右）。（資料照，特派記者倪婉君攝）





〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟傳統豪門讀賣巨人去年戰績落入B段班，以央聯第4名作收，季後找來野上亮磨和洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）提升戰力，目標拿下日本一。巨人監督高橋由伸也宣布2018年的口號為「奮輝」。

巨人去年砸了30億日圓進行大補強，補進山口俊、軟銀投手森福允彥、以及陽岱鋼，再加上前樂天洋砲麥基（Casey McGehee），海盜火球男卡米內洛（Arquimedes Caminero），但戰績不如預期，無緣連續11年晉級季後賽，本季仍持續補強，季後挖來西武投手野上亮磨，頂替洋投麥克拉斯（Miles Mikolas）的空缺，並找來央聯全壘打王、前中日洋砲葛雷諾，長打火力大大升級。

今年是監督高橋由伸合約的最後一年，他表示，明年球隊必須振奮起來，勇敢的去戰鬥，找回屬於巨人軍的榮耀，團結一心奪回睽違6年的日本一。去年巨人隊的口號為「新化」，而今年喊出「奮輝」的口號。

高橋由伸也透露，新球季棒次有可能會做出些許調整，只有坂本勇人和葛雷諾確定擔任3、4棒中心打者，而核彈頭陽岱鋼可能會被移至後段棒次，加強後面的火力和上壘率。