中職》彭政閔元旦PO文 偷偷向「她」示愛

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕迎接2018到來，中職邁向生涯第18年的「恰恰」彭政閔也透過粉絲團祝球迷新年快樂，回顧2017年的種種，恰恰認為自己要學習的還很多，有趣的是他還「偷渡」告白文，感謝曾在總冠軍戰露臉的天后張惠妹加油，還備註「我們大家也都好喜歡阿妹」。

即將邁入全新球季，彭政閔透過臉書粉絲專頁與球迷歡迎新年，「很快的一年又過去了，這2017這一年裡非常感謝大家的支持與鼓勵和關心。」他寫道，去年學習了很多，包括年初時去芝加哥的打擊訓練、生涯第一次由外籍教練來擔任總教練、還有自己和朋友們一起創辦的協會與訓練營等等，「人生中真的要不斷學習才能不斷成長」。

因為傷勢只出賽81場，是彭政閔近6年來最少，他也為此感到遺憾，「2017年裡又再次的因為手傷，休息了快半個球季，也因為這個手傷讓自己在生涯第17個球季錯過了連續三成的紀錄，哈哈哈......真的只能大笑三聲，希望自己能邁向更好的未來。」文末恰恰除感謝大家的陪伴，盼未來球迷能繼續給予支持和鼓勵，「也謝謝阿妹總冠軍戰來為中華職棒加油，（我們大家也都好喜歡阿妹的）我會繼續努力加油」。

去年10月30日，Lamigo桃猿和中信兄弟台灣大賽第2戰，張惠妹驚喜現身桃園球場，讓球迷又驚又喜，隔天阿妹還自爆自己偶像是恰恰，「恰恰出現在我面前，但是我不敢叫他」毫不掩飾迷妹內心的糾結。

張惠妹去年驚喜現身台灣大賽。（資料照，記者林正堃攝）

彭政閔臉書全文：