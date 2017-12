NBA》七六人代誌大條！痛痛救世主又受傷了（影音）

恩比德傷勢不斷。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕被視為七六人救世主的恩比德(Joel Embiid)今天雖然對太陽砍下22分、9籃板、5助攻的全能成績,但賽後卻表示右手腕不適,被球團安排X光檢查,所幸目前並未傳出骨折傷情,對七六人來說算是不幸中的大幸。

事情發生在第4節最後4分鐘,當時恩比德為了接隊友在底線的發球,在空中與太陽後衛布克(Devin Booker)相撞,倒地用手撐身體時疑似造成受傷,雖然恩比德仍在場上待到賽末,但賽後與隊友擊掌時明顯看出手部不適,不停用另一隻手握住疼痛部位。

七六人隨隊記者Jessica Camerato‏指出,恩比德已接受X光檢查,初步未發現骨折情形,應該只是一般扭傷,恩比德表示,「當時感覺到手麻麻的,但我是個勇士,我想和隊友拚到最後,直到將比賽贏下來,幸好最後我們贏了!」

恩比德是2014年選秀探花,但卻曾因腳傷休兵整季,最近2個球季更是打打停停,如今遭受手部傷勢也讓七六人絲毫不敢大意。

恩比德賽後與隊友擊掌感到手部不適:

No word yet on Embiid’s injured hand. This didn’t help. pic.twitter.com/EOO6uqpbtY