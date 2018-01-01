NBA》七六人代誌大條！痛痛救世主又受傷了（影音）

恩比德傷勢不斷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕被視為七六人救世主的恩比德（Joel Embiid）今天雖然對太陽砍下22分、9籃板、5助攻的全能成績，但賽後卻表示右手腕不適，被球團安排X光檢查，所幸目前並未傳出骨折傷情，對七六人來說算是不幸中的大幸。

事情發生在第4節最後4分鐘，當時恩比德為了接隊友在底線的發球，在空中與太陽後衛布克（Devin Booker）相撞，倒地用手撐身體時疑似造成受傷，雖然恩比德仍在場上待到賽末，但賽後與隊友擊掌時明顯看出手部不適，不停用另一隻手握住疼痛部位。

七六人隨隊記者Jessica Camerato‏指出，恩比德已接受X光檢查，初步未發現骨折情形，應該只是一般扭傷，恩比德表示，「當時感覺到手麻麻的，但我是個勇士，我想和隊友拚到最後，直到將比賽贏下來，幸好最後我們贏了！」

恩比德是2014年選秀探花，但卻曾因腳傷休兵整季，最近2個球季更是打打停停，如今遭受手部傷勢也讓七六人絲毫不敢大意。

恩比德賽後與隊友擊掌感到手部不適：