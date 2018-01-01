英超》曼城門將撲出12碼球 神勇保住不敗紀錄

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第21輪，水晶宮主場挑戰榜首曼城。此役曼城折損了前鋒赫蘇斯（Gabriel Jesus）與中場大將德布勞內（Kevin De Bruyne），所幸門將艾德森（Ederson Moraes）在第92分鐘撲出對手的12碼球，終場兩隊以0：0結束比賽，同時曼城中斷18連勝，但仍保持不敗紀錄。

上半場第28分鐘，阿奎羅（Sergio Agüero）帶球殺入大禁區前一腳抽射，球打在對方腳上發生折射擊中球門左側立柱彈出，球最終被防守隊員解圍，曼城錯失一次進球的絕佳機會。

下半場第77分鐘，本特克（Christian Benteke）中路分球給到禁區內的薩哈（Wilfred Zaha），薩哈送出低平球傳到門前，門前的湯森（Andros Townsend）左腳射成了高射砲，水晶宮錯過了超前比分的良機。

到了補時階段第91分鐘，薩哈帶球殺入禁區後被斯特林（Raheem Sterling）絆倒，裁判判罰12碼球，隨後米利沃傑維奇（Luka Milivojevic）主罰12碼球踢向球門左側，但被曼城門將艾德森神勇用腳擋出，保住曼城的不敗紀錄。

賽後，曼城以19勝2和59績分排在榜首，領先第2名的曼聯14分；水晶宮以4勝7和10敗19績分排名第17位。

曼城門將艾德森（Ederson Moraes）神勇擋出12碼球。