NBA》騎士傳好消息 I.湯瑪斯終於要復出

I.湯瑪斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期處於3連敗的騎士傳出好消息，明星後衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）將在台灣時間3日對上拓荒者的比賽中復出，但球團為了考量他的傷勢狀況，不會讓他連續兩場出賽，這代表他在台灣時間4日當天無緣對上前東家塞爾提克。

季前騎士用厄文（Kyrie Irving）交易換來I.湯瑪斯，但他因臀部傷勢休兵大半年，目前騎士戰績24勝12敗排在東部第三，但近期則處於三連敗。

「這對我來說是一次漫長的過程，這是令人沮喪和艱難的過程。」I.湯瑪斯說，表示，自己從未這麼久的時間沒有打球，「明天的比賽會感覺很怪，但我高興，很開心能回到球場。」他也說，自己的臀部傷勢好很多，但坦言自己許久沒有比賽，「感覺我失去了力量。」

不過，後天對塞爾提克的比賽，I.湯瑪斯並不會上場，I.湯瑪斯可能必須等到美國時間2月11日才能正式對上前東家。他表示，這場比賽坐在場邊不會很艱難，自己不想逞強，等到2月時再來對決，也強調對上前東家的戲碼不是復仇之戰。

I.湯瑪斯上季在塞爾提克出賽76場，繳出場均28.9分、5.9助攻、2.7籃板，這是他生涯最佳的表現。

I.湯瑪斯。（資料照，美聯社）