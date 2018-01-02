田徑》鄭兆村超狂 一人對抗歐洲強權排世界第3（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017年台灣哪項運動的國際賽成績是最狂？標槍肯定是其中之一，在國際田總（IAAF）年度回顧標槍當中，我國是唯一被提到的亞洲國家，抗衡標槍賽場被歐洲強權壟斷的局面。

2017年世界前50名成績中，台灣佔3個名額，分別是鄭兆村在世大運締造的91公尺36、亞洲田徑大奬賽86公尺92；還有黃士峰86公尺64，這3項成績皆贏過2012年倫敦奧運金牌成績（84公尺58）。

更狂的是，台灣是前50名成績唯一出現的亞洲國家，排名世界第3多，僅次於德國、捷克，其他國家分別是芬蘭、希臘、波蘭，美洲國家僅千里達及托巴哥，非洲國家僅肯亞。

官網回顧中寫道，2017年是標槍復甦的頂尖年份，總計9名標槍手投超過88公尺，刷新先前7名紀錄，2012年更只有1名，並特別提到鄭兆村和霍夫曼在世大運皆飆出超過91公尺紀錄。

有趣的是，2017年世界前10好的成績中，只有霍夫曼是唯一無法拿下第一的選手，即便他的成績高達91公尺07，不幸在世大運遇到人來瘋的鄭兆村，只能飲恨拿下銀牌，也難怪他當時會在IG貼出掩面的照片，強調丟出90公尺卻屈居第2的特殊經驗。（12:20新增影音）

2017標槍世界前10大成績

1 維特爾 德國 94公尺44

2 羅哈勒 德國 93公尺9

3 維特爾 德國 93公尺88

4 羅哈勒 德國 91公尺53

5 鄭兆村 台灣 91公尺36

6 維特爾 德國 91公尺2

7 霍夫曼 德國 91公尺07（TOP10唯一賽事第二）

8 羅哈勒 德國 90公尺06

9 維特爾 德國 89公尺89

10 維特爾 德國 89公尺85

39 鄭兆村 台灣 86公尺92

41 黃士峰 台灣 86公尺64

維特爾94.44m影片：

羅哈勒93.9m影片：

霍夫曼91.07m影片：

鄭兆村在標槍最瘋狂的年份締造最瘋狂的紀錄。（資料照，記者林正堃攝）

黃士峰也擲出2017年世界第41名的成績。（資料照，記者林正堃攝）

霍夫曼是唯一丟出90公尺卻無緣第一的選手。（取自霍夫曼IG）