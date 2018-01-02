田徑》鄭兆村超狂 一人對抗歐洲強權排世界第3（影音）

2018/01/02 12:20

〔體育中心／綜合報導〕2017年台灣哪項運動的國際賽成績是最狂？標槍肯定是其中之一，在國際田總（IAAF）年度回顧標槍當中，我國是唯一被提到的亞洲國家，抗衡標槍賽場被歐洲強權壟斷的局面。

2017年世界前50名成績中，台灣佔3個名額，分別是鄭兆村在世大運締造的91公尺36、亞洲田徑大奬賽86公尺92；還有黃士峰86公尺64，這3項成績皆贏過2012年倫敦奧運金牌成績（84公尺58）。

更狂的是，台灣是前50名成績唯一出現的亞洲國家，排名世界第3多，僅次於德國、捷克，其他國家分別是芬蘭、希臘、波蘭，美洲國家僅千里達及托巴哥，非洲國家僅肯亞。

官網回顧中寫道，2017年是標槍復甦的頂尖年份，總計9名標槍手投超過88公尺，刷新先前7名紀錄，2012年更只有1名，並特別提到鄭兆村和霍夫曼在世大運皆飆出超過91公尺紀錄。

有趣的是，2017年世界前10好的成績中，只有霍夫曼是唯一無法拿下第一的選手，即便他的成績高達91公尺07，不幸在世大運遇到人來瘋的鄭兆村，只能飲恨拿下銀牌，也難怪他當時會在IG貼出掩面的照片，強調丟出90公尺卻屈居第2的特殊經驗。（12:20新增影音）

2017標槍世界前10大成績

維特爾 德國 94公尺44
羅哈勒 德國 93公尺
維特爾 德國 93公尺88
羅哈勒 德國 91公尺53
5 鄭兆村 台灣 91公尺36
維特爾 德國 91公尺
7 霍夫曼 德國 91公尺07（TOP10唯一賽事第二）
羅哈勒 德國 90公尺06
維特爾 德國 89公尺89
10 維特爾 德國 89公尺85

39 鄭兆村 台灣 86公尺92

41 黃士峰 台灣 86公64

維特爾94.44m影片：

羅哈勒93.9m影片：

霍夫曼91.07m影片：

鄭兆村在標槍最瘋狂的年份締造最瘋狂的紀錄。（資料照，記者林正堃攝）

黃士峰也擲出2017年世界第41名的成績。（資料照，記者林正堃攝）

霍夫曼是唯一丟出90公尺卻無緣第一的選手。（取自霍夫曼IG）

相關關鍵字： 世大運 標槍 鄭兆村 黃士峰

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