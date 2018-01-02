MLB》馬林魚大清倉賣球星 美網站推薦陳偉殷進明星賽

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚季後大清倉，將國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）交易出去，藉此節省團隊薪資，陣中明星出走，但美網站「fishstripes」認為，台灣好手陳偉殷是球隊潛在明星賽人選之一。

「fishstripes」分析，耶利奇（Christian Yelich）是最有可能的明星賽人選之一，他在過去4個球季是國家聯盟最好的外野手。除了他以外，陳偉殷和後援投手巴拉克洛（Kyle Barraclough）、史特肯萊德（Drew Steckenrider）也是明星賽的可能人選。

該網站認為，馬林魚目前亟需先發投手，如果陳偉殷的在春訓時若手肘狀況不錯，能勝任投1休5的先發輪值，而且陳偉殷通常在開季都表現不錯。陳偉殷上季因傷僅出賽9場，有5場先發，繳出2勝1敗防禦率3.82的成績。

不過，耶利奇和捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）日前都不開心球隊送走史坦頓等人，因此傳出馬林魚已經開放各隊報價，不堅持留住這兩位便宜的球星。

過去征戰大聯盟賽場的台灣選手中，僅當時人在道奇的「不死鳥」郭泓志在2010年進入明星賽。

陳偉殷。（資料照，USA Today Sports）