羽球》近兩年沒贏過！印度聯賽未對決戴資穎 前球后說明原因

前球后西班牙名將瑪琳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前球后西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）去年賽季表現欠佳，世界排名掉至第四，她因此參加印度羽球聯賽並代表海德拉巴獵人出賽，盼能增進球技，但日前對上世界球后戴資穎所屬的粉碎大師隊時，瑪琳並沒有出賽。她接受《印度時報》訪問時表示，這是球隊的決定。

瑪琳在2016年里約奧運奪得女單金牌，成為西班牙史上第一位奧運女子單打冠軍，但她去年狀況不穩，超級系列賽有4次打進決賽，只有奪日本羽球超級賽冠軍，瑪琳還因傷缺席杜拜年終賽。

海德拉巴獵人日前對上世界球后戴資穎所屬的粉碎大師隊時，瑪琳沒有如外界預期迎戰戴資穎，改由世界排名95、22歲的拉潔（Rasika Raje）出陣，該場以5：15、6：15輸球。瑪琳對此說，「這只是團隊戰略的一部分，她（拉潔）很享受比賽，這是球隊的決定。」

瑪琳說，參加印度羽球聯賽是想提升比賽技巧，同時也能面對世界頂級球員，「我下一個目標就是要贏全英公開賽、世界羽球錦標賽冠軍，我也想奪超級系列賽金盃，期待迎接新的挑戰。」

瑪琳表示，「我總是說自己是最大的對手，但世界排名前10名的球員都有著同樣的等級，這很難與她們對抗。」她認為，自己和同等級的好手對決時，需發揮出最好的表現。

瑪琳曾在2015年奪全英賽冠軍，去年全英賽則是在八強輸球，她生涯對戰戴資穎戰績為4勝5敗，但前一次贏球已經是2015年12月的時候，過去兩年4次對決戴資穎都輸球；而戴資穎則是在去年奪全英賽金盃。



戴資穎。（圖片取自粉碎大師隊官方推特）

