NAB》雙槍剩一把照樣能打 麥考倫率拓荒者延長賽勝公牛

〔體育中心／綜合報導〕公牛坐鎮主場迎戰拓荒者，波特蘭一哥里拉德（Damian Lillard）雖然因傷休戰，但雙槍之一的麥考倫（CJ McCollum）補上火力缺口，狂砍場最高32分。終場拓荒者就在他的帶領下，以124：120於延長賽中險勝公牛。

首節中段拓荒者火力全開，打出一波9：0的小高潮拉開分差，第一節結束拓荒者領先8分。次節公牛「鐵拳兄弟」米洛提奇（Nikola Mirotic）與波提斯（Bobby Portis）兩人從板凳挺身而出，合力砍下11分幫助公牛反超，讓公牛帶著1分領先進入下半場。

下半場風城後衛小將鄧恩（Kris Dunn）展現優異的穿針引線功力，助球隊緊握領先，而麥考倫則靠著外線火力，將分差咬在4分。決勝節「鐵拳兄弟」雖然依舊神勇，但其他隊友卻陷入迷航，波特蘭則靠著手感滾燙的阿米努（Al-Farouq Aminu）和麥考倫將比分扳平，進入延長。

延長賽雙方打得難解難分。還剩一分鐘時，麥考倫靠著單打讓球隊手握2分的領先優勢，接下來也命中關鍵罰球，成功踢館芝加哥。

拓荒者麥考倫32分6籃板8助攻、阿米努24分7籃板；埃文-特納22分4籃板6助攻；諾基奇（Jusuf Nurkic）11分15籃板2火鍋；公牛數據：米洛提奇18分10籃板、波提斯14分7籃板4助攻、鄧恩22分7籃板4助攻。

麥考倫。（美聯社）