NBA》德羅森砍生涯新高52分 暴龍延長賽擊敗公鹿

2018/01/02 12:26

德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍明星德羅森（DeMar DeRozan）今天大爆發，對決公鹿時砍下生涯新高的52分，創下隊史得分新高，助球隊在延長賽以131：127獲勝。

公鹿在第四節倒數2分07秒還有著4分領先，但德羅森上籃得分小上加一，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）隨即得2分，但暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）飆進追平三分，之後兩邊罰球都把握住，雙方進入延長賽。

延長賽中，暴龍替補的范維利特（Fred VanVleet）投進逆轉三分球超前比數，德羅森接著德羅森連拿4分，暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）、伊巴卡（Serge Ibaka）再得分，戰局抵定，終場暴龍拿下勝利。

德羅森全場上場43分鐘，29投17中、罰球13罰全進，得到52分寫下生涯新高，另有5籃板、8助攻、1抄截、1火鍋的優異表現。羅利13投7中，拿下26分、6籃板、6助攻，伊巴卡11分、8籃板、4火鍋、2抄截，替補的范維利特則有11分的表現。

公鹿方面，布雷索（Eric Bledsoe）29分、7籃板、4抄截，「字母哥」亞德托昆波有26分、9籃板、7助攻，米德爾頓（Khris Middleton）18分，梅克（Thon Maker）16分，布洛格登（Malcolm Brogdon）15分，韓森（John Henson）10分，戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）6分、10助攻。

德羅森。（USA TODAY Sports）

布雷索。（USA TODAY Sports）

「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

德羅森。（美聯社）

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