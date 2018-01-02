MLB》洋基新賽季目標世界冠軍 官網分析5大關鍵

史坦頓（左）、賈吉（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在休賽季補進國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton），新賽季將與「法官」賈吉（Aaron Judge）組成「50轟」連線，球隊打擊陣容更加華麗。大聯盟官網撰文分析五點，包含新任總教練布恩（Aaron Boone）、史坦頓和賈吉能否共存等等，直指這可能是洋基能否贏得世界大賽冠軍的關鍵。

專跑洋基賽事的大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）撰文，首先指「布恩準備好了嗎？」，因為他沒有執教經驗，布恩曾說要與捕手桑契斯（Gary Sanchez）建立關係是他的首要任務，他未來的一舉一動也都會被紐約媒體放大檢視。

其次，史坦頓和賈吉是否能共存？該文指出，洋基還沒有決定兩人的詳細計畫，他們能否互換右外野和指定打擊的位置，這能保持球員的健康；而賈納（Brett Gardner）應該會是開幕戰先發左外野手，仍有史坦頓和賈吉是否要守左外野的討論聲音；另外，賈吉過去在大學時期是中外野手，直到成職業球員後才開始守左、右外野。

第三點，「誰是二、三壘的答案？」該文分析，卡斯楚（Starlin Castro）被交易至馬林魚後，洋基內野出現二壘、三壘的空位，內部候選人包含三壘的安杜哈爾（Miguel Andujar）、二壘托瑞斯（Gleyber Torres），另外像是艾斯特拉達（Thairo Estrada）、托萊斯（Ronald Torreyes）、魏德（Tyler Wade）都是有可能的人選。該文也指出，洋基也可能透過交易，換來金鶯球星馬查多（Manny Machado），或是與佛雷瑟（Todd Frazier）、努涅斯（Eduardo Nunez）簽約也是一個選擇。

該文分析的第四點，一壘手柏德（Greg Bird）能否打滿整個賽季？柏德因傷缺席2016年賽季，2017年也只出賽48場，可能迫使洋基會找像是卡特（Chris Carter）、庫柏（Garrett Cooper）、崔志萬、或是其他一壘手。

文末最後一點指出，洋基是否能如外界期待？史坦頓的交易案，讓洋基恢復邪惡帝國的本色，很多人都相信他們應該能贏得世界大賽。老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）更說，在史坦頓的交易完成之前，「我認為我們有一支冠軍級別的球隊，這對我們的球迷來說是相當興奮。」

洋基新任總教練布恩。（資料照，USA TODAY Sports）

桑契斯。（資料照，美聯社）

柏德。（資料照，法新社）