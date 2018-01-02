青棒》告別豐收一年 平鎮高中棒球隊2018繼續「Hen棒」

平鎮高中棒球隊去年是豐收的一年，趕在跨年前再獲MAZDA盃台日高中棒球菁英對抗賽二連霸。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕去年是桃園市立平鎮高中棒球隊豐收的一年，從去年初勇奪隊史第一座高中木棒聯賽冠軍，接著包辦金龍盃、陽明山盃、立德盃、黑豹旗史上首次二連霸，跨年前夕更完成「 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽」二連霸，2018年第一個上學日，全校師生為此振奮不已。

回顧過去一年，總教練吳柏宏受訪表示，MAZDA盃平鎮高中棒球隊以三年級為主體，能以大幅的領先分數奪冠，有些出乎預料，前幾場攻勢沒辦法串聯，但賽前針對日本投手的習性，調整打者站位和策略，球員這一場表現得很好，成功達成教練團指示，挾帶著去年連勝的氣勢，迎接即將開打的高中硬式組棒球聯賽，希望能再奪得隊史第二座高中木棒聯賽冠軍。

此次冠軍戰表現亮眼的選手，也是MAZDA盃最有價值球員古林睿煬，主投5局，僅被敲出2支安打，繳出4次3振，和中繼投手江國謙率領球隊以12比1擊敗日本千葉明星隊；古林睿煬表示，自己比較幸運，面對大賽場上的夥伴守備也都很幫忙，投起來也比較順手。

此次賽事另一位令人驚嘆的球員，就是年僅高一的投手李晨薰，第一戰對上大阪府明星隊先發送出7次3振，最快球速達147公里，第二戰面對千葉縣明星隊主投8局，僅用86球，飆出8次3振，最快球速達148公里，創下個人硬式棒球比賽所投出最快球速紀錄。

吳柏宏說，李晨薰有球速、變化球又準，在場上不易受裁判和隊友影響，這樣的投手很難得，未來球途指日可待。另外值得一提的是，當家捕手戴培峰在黑豹旗比賽冠軍戰中第10局打出致勝的安打，也幫助球隊可以在黑豹旗比賽中，創下史上二連霸的紀錄。

投手古林睿焬（左）獲MAZDA盃最有價值球員，年僅高一的投手李晨薰（右），飆出最快球速148公里的個人紀錄。（記者李容萍攝）