英超》克拉萬壓哨頂進致勝球 利物浦 2：1 伯恩利

利物浦絕殺伯恩利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第22輪，本季英超「黑馬」伯恩利坐鎮主場挑戰「紅軍」利物浦。利物浦在補時階段靠著後衛克拉萬（Ragnar Klavan）的進球絕殺，終場利物浦以2：1擊敗伯恩利，利物浦連續13輪聯賽不敗，狀態火熱。

上半場兩對互交白卷，到了下半場第61分鐘，右後衛阿諾德（Alexander-Arnold）右路橫傳球打在對方身上形成折射，馬內（Sadio Mané）在禁區內拿到球後直接起左腳爆射入網，利物浦取得1：0領先。比賽來到第87分鐘，泰勒（Charlie Taylor）左路傳中，禁區內的沃克斯（Sam Vokes）頭球至後點，隨後跟上的格維茲門松（Johann Berg Gudmundsson）頭球破門，伯恩利追平比分。

伯恩利原以為能以平手結束比賽，但事事難料，比賽到了補時階段第94分鐘，張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）開出前場自由球給到禁區，洛夫倫（Dejan Lovren）頭球傳至後方，跟上的克拉萬頭球破門完成壓哨絕殺，利物浦以2：1擊敗伯恩利，收下聯賽三連勝。

賽後，利物浦以12勝8和2敗44績分暫居英超第四；伯恩利9勝7和6敗34績分排在英超第七位。

克拉萬頂進致勝球。（法新社）