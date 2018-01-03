和小三調情對話曝光！ 週刊爆：Lamigo鄭承浩多次外遇

週刊報導，鄭承浩傳有多次外遇，還被爆料帶女球迷回宿舍上床。（資料照，記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中職球員先前才爆出不少負面新聞，現在又有球員被爆桃色事件，週刊報導Lamigo已婚球員鄭承浩多次外遇，甚至連前中職球員林憲章都爆料，鄭承浩帶球迷回宿舍上床，對此，《鏡週刊》並未取得鄭承浩的回應。

週刊報導，鄭承浩和葉女傳LINE調情。（翻攝自週刊）

《鏡週刊》報導，鄭承浩2013年和老婆結婚，已有兩名小孩，但他結婚以來就被發現4次偷吃，讓老婆相當崩潰，如今和小三葉女調情的對話也曝光，葉女明知道鄭有老婆還和他在一起，傳訊息還會故意寫：「你好好愛你老婆啊」、「是你都在陪老婆，有老婆我就不想吵你」、「快去陪孩子玩」，然後鄭承浩就會開始安撫葉女，像是說：「我比較想和妳玩」諸如此類的訊息。

報導指出，球迷爆料，鄭承浩是外遇慣犯，留下很多證據給人抓包，就連老婆也知道他的所作所為，去年12月，老婆發現鄭又外遇，有了離婚的念頭，但鄭承浩卻要老婆為了小孩別離婚，並說：「我先聲明，我有嘗試著去做好家庭的事，但我還是做不好，我會再去做好這件事，所以接下來我會以小孩為重心，該回家我會回家。」

報導提到，鄭承浩跟老婆強調：「要再獲得妳的信任，我知道已經不可能，要讓我跟妳之間感情變多好也是不太可能，不過我倒是希望能慢慢好起來，既然我們都為孩子好，就不要讓他們有分裂的家庭。」爆料者透露，鄭承浩老婆一路都看著他外遇偷吃，身為旁觀者相當心疼，希望能做些什麼幫幫他老婆。

其實鄭承浩外遇的傳聞早就傳開，前富邦悍將球員林憲章就在臉書上大罵：「沒看過一個有老婆小孩的 還找ＸＸＸ當小三的！懂嗎鄭承浩不是我在講」甚至還爆料鄭將女人帶到宿舍上床。

針對報導內容，《鏡週刊》並未取得鄭承浩的回應。