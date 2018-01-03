韓職》不滿球隊未留40號王牌洋投 斗山熊球迷場外抗議

尼柏特。（圖片取自斗山熊官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕韓職斗山熊隊不與效力球隊7年的36歲洋投尼柏特（Dustin Nippert）續約，引發球迷不滿，從去年12月30日開始，與LG雙子隊的球迷，一同在蠶室棒球場進行抗議，要求斗山熊隊簽回尼柏特。

尼柏特曾在2016年繳出22勝3敗防禦率2.95的優異表現，是當年的聯盟勝投、防禦率「雙冠王」，更是年度MVP；他上季表現退步，整季留下14勝8敗防禦率4.06的成績。尼柏特在韓職7年，出賽185場，累積94勝43敗，平均防禦率3.48，他成為韓職洋投最多勝投紀錄的選手。

根據《中央日報》報導，尼柏特上季的薪水高達210萬美元，原本斗山熊有意願續約，但因價碼談不攏而沒有留人，改簽前樂天巨人洋投林布隆（Josh Lindblom），讓斗山熊球迷相當不滿，從去年12月30日開始就在蠶室棒球場進行抗議。該報導指出，直到1月31日球員註冊截止日前，這群球迷會持續抗議。

另外，韓職LG雙子隊前總教練楊相文升任總經理後，為了實施球隊年輕化，釋出隊上具有功績的老將，包含上季打擊率高達3成的37歲老將鄭成勳等人，有部分球迷從去年11月下旬開始就在進行抗議，要求楊相文下台。一名球迷表示，「楊相文沒有承擔LG雙子隊未能晉級季後賽的責任，而且為了重建球隊，拒絕老將，我已經在球場抗議了約40天，但球隊什麼都沒有做。」

LG雙子隊和斗山熊隊皆是用蠶室棒球場當作主場，兩隊原本就有世仇之稱，如今兩隊球迷一同聚在球場外抗議。