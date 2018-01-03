NBA》勇士各項數據驚人 柯爾：這是聯盟新時代！

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季至今，金州勇士繳出全聯盟最高的投籃命中率和外線命中率，助攻數據也場場驚艷，對此主帥柯爾（Steve Kerr）回應，「我還能說什麼？這是NBA的全新時代！」

截至今天為止，勇士的投籃命中率為50.8%，外線命中率39%，場均有高達29.9分是三分球挹注。值得一提的是，自熱火在2013-14賽季完成團隊命中率50.1%後，勇士有機會成為首支在賽季進行一半以上，達成5成勝率以上的球隊，此外昨天交手灰熊的比賽，勇士團隊命中率更達到58.8%。

除了超高的投籃命中率外，勇士的助攻數也在寫紀錄，在杜蘭特（Kevin Durant）加盟後，勇士場均可以得到30.4次助攻，僅落後1984-85賽季的湖人隊（31.4次）及1978-79賽季的公鹿隊（31.2次），且過去37場比賽中，勇士已有22場至少獲得30次助攻。

杜蘭特。（資料照，法新社）

「當你的隊友們做出正確的傳球選擇，得分就會變得很簡單。」勇士球員卡斯比（Omri Casspi）說。不過要整個賽季都維持如此驚人的投籃水準實質不易，「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）說：「那會非常棒！那將展現我們到達某種成度，進攻火力可以變得多強大，但那肯定非常難。」

勇士球員中，投籃命中率以伊古達拉（Andre Iguodala）的44.7%最低，包括柯瑞、杜蘭特、K湯的命中率都在5成上下。

K.湯。（資料照，USA TODAY Sports）