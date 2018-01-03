桌球》福原愛跟台灣婆婆做這事 日本主持人好驚訝

福原愛（右）跟日本主持人明石家秋刀魚。（取自關西電視台）

〔體育中心／綜合報導〕桌球天后福原愛上日本新年特別節目，大談和丈夫江宏傑母親的關係相當融洽，婆媳間互動過程更讓主持人明石家秋刀魚大感驚訝。

福原愛新年在臉書首PO照片不僅有江宏傑，還有看起來相當年輕的婆婆，網友讚賞就像姊妹。日本主持人明石家日前詢問新婚生活，愛醬說，「因為老公那邊是台灣人，大多都是做台灣或中華料理，老公的媽媽會教我怎麼做。」

主持人明石家突然皺眉詢問道，這樣會不會有婆媳間的問題？愛醬回應他，「完全沒有，而且回婆家時我都是跟婆婆一起睡！」此時，明石家有點被嚇到，再次詢問，「妳不會討厭這樣嗎？」愛醬回說，「完全不會耶，真的就像女兒一樣對待我，完全沒有婆婆的感覺。」

正當明石家覺得如此關係很了不起，愛醬繼續說道，跟婆婆幾乎每天都「視訊」，而且跟江宏傑在台灣還沒兩人單獨約會過，都是跟婆婆或家人一起出遊，再次讓明石家大感吃驚。

福原愛說，台灣重視家庭，家族也會有LINE群組，非常有家的感覺，「我從小時候就一直在打桌球、參加國際賽，跟家人相聚時間不多，現在能跟像這樣的家人一起生活很開心。」

福原愛常在社群網站稱讚婆婆張素珍。（取自福原愛微博）