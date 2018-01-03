NBA》地表最強175！ I.湯瑪斯處女秀17分助騎士終結3連敗

I.湯瑪斯和詹皇。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕等了許久，去年暑假從塞爾提克轉至騎士的「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今傷癒歸隊，助克城大軍板凳火力提升一檔次，搭配「大帝」詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love）都有出色表現，以127：110大勝拓荒者，終結3連敗。

I.湯瑪斯上季擔任塞爾提克主將，在例行賽76戰，場均貢獻28.9分、5.9助攻，助綠衫軍登上東部龍頭，打出生涯代表作。

I.湯瑪斯首節剩4分33秒替補上陣；第四節剩8分10秒，他被換下去休息，主帥泰倫魯與他握手致意，滿場球迷為他歡呼，I.湯瑪斯首度披騎士戰袍，上場18分56秒，出手12次命中6球，包括2顆三分球，貢獻17分。

騎士在I.湯瑪斯歸隊後，被定位從板凳出發，也讓騎士第二陣容火力變得更完整，而老將「閃電俠」魏德板凳出發也貢獻15分，騎士替補合力貢獻61分，遠勝拓荒者的23分。

騎士下半場靠著傲人板凳火力，逐步將領先擴大，最終也揚長而去，而先發的詹姆斯24分、8助攻與6籃板；洛夫19分、7籃板；克勞德（Jae Crowder）17分進帳。明日騎士「背靠背」碰上勁敵，也是I.湯瑪斯前東家塞爾提克，不過，I.湯瑪斯剛傷癒歸隊，確定休兵。

拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）15投8中，包括6顆三分球，攻下25分、6助攻；中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）23分、7籃板及4助攻；麥卡倫（CJ McCollum）挹注19分，可惜替補陣容及投籃命中率不如騎士，無緣在客場取勝。