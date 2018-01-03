棒球》以前是南英「斷棒王」 詹子賢捐20萬球具回饋母校

詹子賢回饋母校南英商工。（南英商工提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕從南英「斷棒王」到中職新人王，23歲的中信兄弟詹子賢超有心，今天一早就到母校南英商工致贈價值20萬的球棒和衣襪，希望讓母校青棒隊更好。

詹子賢今年在兄弟表現亮眼，還成為新生代第4棒，並獲選今年中職新人王。但他除了今年可望有好「薪」情，也不忘將在職棒所得回饋母校，除了在日前南英OB賽指導學弟，今天更送球棒25支、球褲90件和襪子120雙到學校，由校長陳志隆代表接受。

南英總教練陳献榮對子弟兵的心意感到很窩心，一邊稱讚詹子賢真的很有心，也不忘開玩笑虧他，「他以前是『斷棒王』，高中時代打斷太多球棒了，這次有機會一次還清。」

陳献榮說詹子賢很低調，原本學校想安排朝會時表揚他，但他覺得不好意思，就改成安排他和棒球隊的簡單致贈儀式。

詹子賢一早到球隊後，還先到體育組辦公室看了陳献榮為學生製作的剪報，也回憶當年他和黃子鵬被罰站的日子。詹子賢說以前常被陳献榮罵，最高紀錄是一次唸了足足6小時，但他知道「牛爸」是愛之深、責之切啦!

中職新人王詹子賢（右）致贈20萬球具回饋母校南英商工，由校長陳志隆（左）代表接受。（南英商工提供）

詹子賢回饋母校，送25支球棒、90條球褲和120雙襪子。（南英商工提供）

詹子賢回饋母校南英商工。（南英商工提供）